Es gibt in diesem Film einige Thriller-Twists und Zuspitzungen, die man so oder ähnlich schon in anderen Dresden-»Tatorten« gesehen hat (Buch: Stefanie Veith und Jan Cronauer, Regie: Gregory Kirchhoff). Aber zwischendrin finden sich etliche Passagen, die auch das eingeübte Thriller-Publikum verblüffen. In einer Szene trifft der Entführer unter Polizeiaufsicht auf seine Tochter, die doch noch am Leben ist. Voller Überzeugung sagt er: »Das ist nicht meine Tochter.« Dann schaut er der jungen Frau in die Augen, um kühl zu konstatieren: »Das ist eine Schauspielerin. Ein Vater erkennt seine Tochter unter Tausenden.«