Wie in der Filmhandlung der befreiende Trip in den Horror kippt, so schlägt die Inszenierung von der heiteren Drogenreflexion in eine völlig aus dem Ruder laufende Groteske um. Die lächerlichen Twists in der Handlung und das zeitweise Chargieren der Darsteller lassen einen am Ende erschöpft und ratlos zurück. Aber vielleicht haben wir einfach nicht die richtigen Drogen genommen.

Bewertung: 5 von 10 Punkten

»Tatort: Leben Tod Ekstase«, Sonntag, 20.15 Uhr, Das Erste