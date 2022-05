Eine ausgebrannte Küche. Im Nebenzimmer eine Frauenleiche im knallroten Hochzeitskleid. Und an der Zimmerschräge in krakeligen Buchstaben die Warnung: »Der Teufel spricht durch Wände.« Der »Tatort« aus Bremen beginnt als Psychothriller, der in grellen Farben und zu düsterer Musik die Hölle einer psychisch schwer versehrten Person ausleuchtet.

Die bohrende Frage am Anfang: Wer ist hier eigentlich verrückt? Der Täter, der sein Opfer nach Fetischkiller-Art in ein bedeutungsbeladenes Kleid steckte, um es dann mit einem Kopfschuss zu töten und danach die halbe Wohnung abzufackeln? Die ermordete Frau, die offenbar schon vor ihrem Tod in eine Parallelwelt abgedriftet war? Oder die Kommissarin, aus deren Perspektive uns dieses verdächtig überzeichnete Horror-Setting dargeboten wird?

So viel darf verraten werden: Die Hölle am Tatort ist in diesem Krimi auch die Hölle im Unterbewussten der Ermittlerin. Und das ist über große Strecken dieses Krimis ein Problem. Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) wird bei den Untersuchungen am ritualhaft hergerichteten Tatort abrupt in ihre eigene Vergangenheit zurückgeworfen: Das rote Hochzeitsgewand erinnert sie an ein Kleid, das sie als Mädchen trug. Und der ungewaschene, ewig Eis am Stiel lutschende Typ, der in der Wohnung unter dem Opfer wohnt, ruft bei ihr Bilder eines ebenso ungewaschenen, am Eis lutschenden Nachbarn aus Kindertagen hervor.

Zufall reiht sich an Zufall Regisseurin Anne Zohra Berrached, bekannt geworden durch ihr radikales Schwangerschaftsdrama »24 Wochen«, hatte zuvor schon einen »Tatort« mit Maria Furtwängler gedreht - auch dort drohte sich die Kommissarin in dem Fall zu verlieren. Damals ging die Parallelführung von Ermittlungsarbeit und Ermittlerinnenpsyche auf. Nun aber fühlt man sich ein wenig verschaukelt, weil Moormanns rationalen kriminalistischen Rückschlüsse wieder und wieder von ihrem irrationalen Kopfkino vorangetrieben werden. Flashback reiht sich an Flashback, Zufall an Zufall.

Aus heiterem Himmel findet die Polizistin etwa eine Luke im Zimmerboden oder eine Tür zu einem Keller, auf dass sie mit der Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram) tiefer zum Rätsel des Mordes vordringen kann - und auf diese Weise eben auch tiefer zum Rätsel ihrer Kindheit. Schon klar, die Kommissarin, die als Mädchen möglicherweise einem Missbrauch oder einer Misshandlung zum Opfer gefallen ist, muss Tore und Türen zu ihrer Erinnerung finden, um zum Ursprung ihrer eigenen Versehrtheit zu gelangen.

Recherchekrimi und Traumathriller Dass sich eine Ermittlerin im Verbrechen selbst findet, ist spätestens seit »Das Schweigen der Lämmer«, wo Hannibal Lecter mit dem Trauma seiner Verfolgerin spielte, ein etablierter Kniff im Thriller-Genre. Er wird in diesem »Tatort« nach dem Drehbuch von Martina Mouchot allerdings so sorglos extensiv eingesetzt, dass beständig die Erzählebene durcheinander geraten und der naturalistische Recherchekrimi mit dem Traumathriller kollidiert. Wenn Wahn und Wirklichkeit dauerhaft durcheinanderwirbeln, muss das angeblich objektive Ermittlungsergebnis am Ende des Täterrätsels unglaubhaft wirken.

Dabei erscheint »Liebeswut« auf den ersten Blick konsequent konzipiert: Zwei Frauen inszenieren zwei Ermittlerinnen, die zwei unterschiedliche weibliche Ohnmachtserfahrungen untersuchen. Das Schweigen der Männer ist in dieser Produktion auch schon deshalb eingepreist, weil der dänische Fernsehstar Dar Salim (»Game of Thrones«), die Nummer drei des relativ neuen Bremer Ermittlungsteams, andere Verpflichtungen hatte. Die Darsteller hatten mögliche Komplikationen beim Einsatz für Deutschland wichtigste Krimi-Reihe ja schon selbstironisch in der Mockumentary »How to Tatort« thematisiert. Durch die Abwesenheit von Salim und der bewusst verzerrenden weiblichen Perspektive kommen nun alle männlichen Charaktere in der neuen Episode als bizarr anmutende, grell ausgeleuchtete Ausstellungsstücke daher: Aljoscha Stadelmann gibt den verwahrlosten Nachbarn als Muttersöhnchen, der am Eis am Stil offenbar nach sexueller Dauerkompensation sucht. Matthias Matschke spielt den Ex-Mann des Opfers als gefühlskalten Clown, der nicht mal Reaktionen zeigt, als die Kommissarin ihm einen Finger seiner zur Selbstverstümmelung neigenden, toten Ex-Frau unter die Nase hält.