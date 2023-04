Der junge Mann stach an einer Endstation einen Straßenbahnfahrer ab, fünfmal rammte er seinem Opfer das Messer in den Bauch. Danach suchte er sich die Überwachungskamera im Waggon, streckte sein Gesicht der Linse entgegen und zeigte auffordernd auf die Träne, die er sich unter eines seiner Augen tätowiert hatte. Das Antlitz des Täters ist also bekannt, seine Identität bleibt erst mal ein Rätsel.

Ermordete Kollegin, dementer Vater

Also setzt sich langsam das Dortmunder Ermittlungstrio in Bewegung. Langsam deshalb, weil alle noch so viel persönliches und berufliches Ungemach zu verwalten haben: Herzog muss sich überlegen, was sie mit ihrer Mutter anfängt, einer Ex-Terroristin der letzten RAF-Generation, die noch im Untergrund lebt. Pawlak (Rick Okon) steht mal wieder kurz davor, das Sorgerecht für seine Tochter zu verlieren. Und Faber (Jörg Hartmann) – nun ja, Faber ist halt Faber, das Wrack. Diesmal wütet er sarkastisch auf dem Revier, weil man ihm aufgrund all der aufwühlenden Verwicklungen um seine ermordete Kollegin Bönisch und seinen dementen Vater Jupp die Leitung der Mordkommission entzogen hat.