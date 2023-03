Auch Professor Boerne (Jan Josef Liefers) sieht sich dem Druck der neuen gesellschaftlichen Entwicklungen ausgesetzt. Seine Kollegin in der Gerichtsmedizin, Silke Haller (ChrisTine Urspruch), die als Kleinwüchsige und Frau gleich in zweierlei Hinsicht Boernes Ironie-Ambitionen ausgesetzt ist, droht dem Schnösel, sich auf die Stelle der »Sensibilitätsbeauftragten« zu bewerben. Was immer das genau ist – der Titel klingt in seiner Amtlichkeit bedrohlich.

Da ist Reibung drin

Das letzte Chauvi-Scharmützel, so könnte man diese Folge des Münster-»Tatorts« bezeichnen, der ja im ARD-Verbund als Rückzugsort betont unkorrekter, bockiger Kerligkeit gilt. Geschrieben und inszeniert wurde er von zwei Frauen (Buch: Regine Bielefeldt, Regie: Michaela Kezele). Nun ist da hübsch Reibung drin. Es ist schon ein kleines Vergnügen, dabei zuzusehen, wie sich Boerne auf verlorenem Posten in Mansplaining-Monologe schraubt, während sich Proll Thiel an sprachlicher Sensibilität versucht. Wie ein Schlachter, der japanische Papierblumen faltet.