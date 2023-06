Man wird das Gefühl nicht los, viele der imposanten Bilder und aufwühlenden Szenen in diesem »Tatort« schon einmal in Kinoklassikern gesehen zu haben. Wie Fabian Hinrichs als Kommissar Voss von unten unerbittlich vor einem Kreuz gefilmt wird – könnte das nicht aus einem Western von Anthony Mann sein, in dem ein Farmer vor dem Grab seiner ermordeten Frau trauert? Wie der Ermittler in einer Rückblende aus besseren Zeiten als junger Mann nackt im See mit Freund und Freundin planscht – erinnert das nicht an François Truffauts Ménage-à-trois-Drama »Jules und Jim«?