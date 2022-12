Aus dem Off spricht hier die Stimme des toten verdeckten Ermittlers, die Szenerie ist zum Teil künstlich überhöht. Dass, so wie in diesem Rotlicht-»Tatort«, in den Stripkaschemmen Berlins über eine Jukebox ausschließlich exquisiter Classic- und Yacht-Rock von Cream bis Steely Dan erklingt, ist schwer vorstellbar. Aber dieser Krimi will eben auch gar nicht so sehr authentischer Gangsterkracher à la »4 Blocks« sein (obwohl er erhebliche Plot-Ähnlichkeiten aufweist), sondern entfaltet sich immer mehr als schwule Liebesgeschichte.

Regisseur Stefan Schaller hat zuvor den meisterhaften Rostocker »Polizeiruf« gedreht, in dem eine sozial ausgegrenzte alleinerziehende Mutter ihre Peiniger tötet – ein brutales Revenge-Movie mit viel Empathie. Auch den neuen »Tatort« inszeniert Schaller mit gutem Gespür für Ambivalenzen, Gefühlschaos und offene Rechnungen.