13 Wochen ohne frische ARD-Krimis "Tatort"-Sommerpause hat Rekordlänge

Am 7. Juni steht die vorerst letzte "Tatort"-Erstausstrahlung an, danach geht die Krimireihe in eine XXL-Sommerpause. Bis es im September weitergeht, werden alte Folgen gezeigt, die die Zuschauer wählen.