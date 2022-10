»Dein erstes Mal war in einer Verrichtungsbox? Na herzlichen Glückwunsch!« So fährt einer der Kölner Kommissare hämisch einen jungen Freier an, der mit Vatis Auto die später ermordete Prostituierte am Straßenrand auflas, um sich von ihr in einer von der Stadtverwaltung aufgestellten Vorrichtung entjungfern zu lassen. Als eine Kollegin und Freundin des Opfers auf dem Polizeirevier vernommen wird, fällt dem jetzt ganz einfühlsamen Polizisten gleich das Schmetterlings-Tattoo der Befragten auf, die dann über das Anschaffengehen sagt: »Das sollte nicht für immer sein. Irgendwann wollten wir wegfliegen.«