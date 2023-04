Bundespolizist Falke und seine Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz), von denen man inzwischen ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, wo sie eigentlich zu Hause sind, steigen in Hannover ab. Im Laufe der Untersuchungen treffen sie auf ein Ehepaar aus Simbabwe (Alois Moyo und Sheri Hagen), das den Sohn vermisst. Der Junge ist ungefähr so alt wie der Tote im Laster, es fehlt jede Spur. Während Grosz unsentimental die Frau in die Zange nimmt, streunert Falke bald mit dem Mann durch die simbabwisch-nigerianische Gemeinde.

Bewegung heißt Hoffnung

Treffpunkt ist ein Café mit Discobetrieb. Es läuft der nigerianische Afropop-Superstar Burna Boy und danach »Zimbabwe« , Bob Marleys Hymne an die Befreiungsbewegung des Landes, das der Reggae-Superstar 1980 dort zur Feier der Unabhängigkeit auf einem großen Konzert sang. Später hört man noch einen Song von Bonga , dem größten Gesangsstar aus dem Angola der post-portugiesischen Ära. In dem gut beschallten Café muss Falke dann Sadsa probieren, ein in Westafrika weitverbreitetes Gericht aus Maismehl.