In unserer Kritik schrieben wir: »Das Gute ist, dass Autor und Regisseur ihr Thema bei aller ironischen Verspieltheit prinzipiell ernst nehmen, zumindest am Anfang (...) Kann der kontrollierte Einsatz von psychoaktiven Stoffen tatsächlich dabei helfen, innere Barrieren zu überwinden und unerforschte Regionen des Ichs zu erkunden? Leider interessieren sich die Filmemacher in der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr für diese Frage. Wie in der Filmhandlung der befreiende Trip in den Horror kippt, so schlägt die Inszenierung von der heiteren Drogenreflexion in eine völlig aus dem Ruder laufende Groteske um. Die lächerlichen Twists in der Handlung und das zeitweise Chargieren einiger Nebendarsteller lassen einen am Ende erschöpft und ratlos zurück. Aber vielleicht haben wir einfach nicht die richtigen Drogen genommen.«