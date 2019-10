Krimi-Vote Wie fanden Sie den Western-"Tatort"?

Am Ende kam es zum klassischen Shoot-out, in dem sich einer der Helden opferte, damit der andere überleben kann. Die "Tatort"-Folge "Angriff auf Wache 08" spielte souverän Szenen aus Western- und anderen Genrefilmen nach; etwa aus "Rio Bravo" oder "Night of the Living Dead". Nach der nächtlichen Belagerung einer Polizeistation ging diese in Flammen auf, danach knisterte die Glut in der Morgensonne und die Vögel zwitscherten dazu - Ulrich Tukurs Sheriff Murot überlebte und kann also ins nächste "Tatort"-Abenteuer reiten.

In unserer Kritik schrieben wir: "So aberwitzig dieser 'Tatort' mit Songs und Zitaten aufgeladen ist - er funktioniert doch weitgehend als klassische Western-Erzählung über verlorene Illusionen und verlorene Lieben, über unverheilte und frische Narben." Wir gaben 8 von 10 Punkten. Wie fanden Sie die Episode?

Immer wieder taucht Ulrich Tukur mit seiner Ermittlerfigur Felix Murot in die Filmgeschichte ab. Auch der Titel des nächsten Tukur-"Tatorts" hält ein Versprechen für Cineasten bereit: Er lautet "Die Ferien des Monsieur Murot" - in Anspielung auf den Klassiker "Die Ferien des Monsieur Hulot" vom französischen Komiker Jacques Tati aus dem Jahr 1953. Der Krimi ist gerade fertig gedreht, Tukur wird darin eine Doppelrolle spielen und in die Haut eines Gebrauchtwagenhändlers steigen. Die Ausstrahlung ist 2020 geplant.