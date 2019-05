Krimi-Vote Wie fanden Sie den Altenpflege-"Tatort"?

Solch verstörend lakonische Nacktheit gab es im "Tatort" wohl noch nie. Am Ende des Krimis über Not, Stolz und Gewalt im Pflege-Milieu sahen wir die Pflegerin in aneinander geschnittenen Szenen, wie sie sich vor ihren alten Patienten entkleidete, während diese sich selbst befriedigten. Ein schauspielerischer Balance-Akt, den Katharina Marie Schubert souverän und würdevoll meisterte.

In unserer Kritik schrieben wir: "Der Krimi rast in seiner Erzählung voran, springt zwischen den Zeiten und widersprüchlichen Aussagen und spielt dabei gehörig mit den Emotionen der Zuschauer. Und doch führt die Handlung am Ende ins existenzielle Zentrum: dem Menschen in seiner brutalen, nackten Bedürftigkeit. Ein 'Tatort' über das Sterben, dem Leben abgerungen." Wir vergaben 10 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Das Drehbuch zu dem doppelbödigen und dialogstarken "Tatort" stammte von Wolfgang Stauch. Der ist auch für die Stuttgarter Folge verantwortlich, die vor ein paar Tagen Drehstart hatte. Es wird der 25. Fall für Lannert und Bootz sein. "Stadt der Angst" ist der Titel, es geht um die Jagd auf einen Heckenschützen, und nach der kammerspielartigen Folge "Anne und der Tod" soll es diesmal raumgreifende Action geben. Regie führt Friederike Jehn, die mit Stauch auch schon das wunderbare Loser-Porträt "Der Andi ist wieder da" gedreht hatte.