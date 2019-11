Der Mann schlug eine Schneise der Verwüstung durch das Mölltal in Kärnten. Der "Tatort" am Sonntag erzählte vom Sohn eines Holzfabrikanten, der die Forstwirte der Umgebung drangsalierte und deren Frauen verführte. Jeder aus seiner Umgebung hatte ein Motiv, den Tyrannen umzubringen. Am Ende war es eine alte Forstwirtschafterin, die den Tyrann erschlagen hatte, um ihren Sohn vor ihm zu schützen. Ein harter Ausbruch aus den ansonsten etwas verstaubten Geschlechterrollen in diesem Krimi.

In unserer Kritik schrieben wir: "Der Tonfall dieses "Tatort" ist sympathisch rustikal. Er ist ein Alpendrama, das klassisch die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Schlägereien in der Schankwirtschaft und Schäferstündchen im Nadelwald durchspielt. ( ) Aber es stört am Ende doch erheblich, dass viele der Frauenfiguren schwach umrissen und trüb wie ein Wald im Nebel bleiben; sie sind fast durchgehend auf Zuspruch und Zuwendung der Männer angewiesen. Das wirkt dann nicht dem Genre des Bergdramas gemäß archaisch, sondern allenfalls anachronistisch." Wir gaben 6 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Alpen-Krimi?

Einer der wenigen starken, ambivalenten Frauencharaktere in dem "Tatort" wurde von Verena Altenberger verkörpert. Die österreichische Schauspielerin begann dieses Jahr auch ihren Job als TV-Ermittlerin Elisabeth Eyckhoff beim Münchner "Polizeiruf 110". Im September lief ihre Antrittsfolge, am 8. Dezember hat sie ihren zweiten Auftritt als Eyckhoff. Der Titel der Episode lautet "Die Lüge, die wir Zukunft nennen", Regie führte Dominik Graf.