Krimi-Vote Wie fanden Sie den Berliner Beton-"Tatort"?

"Ich werfe jetzt was ein, das wird schon." Am Ende eines sehr düsteren "Tatort" über die Einsamkeit des Lebens im Beton und über Justizverbrechen aus DDR-Zeiten ging Kommissarin Rubin (Meret Becker) auf Tour durch die Berliner Clubs und Kollege Karow (Mark Waschke) zurück in sein trauriges Mietshaus.

In unserer Kritik schrieben wir: "Alte Verbrechen aus der DDR-Zeit, neue Zumutungen auf dem Wohnungsmarkt: Regisseur Florian Baxmeyer, der viele der experimentierfreudigen Bremer 'Tatorte' mit Sabine Postel und Oliver Mommsen gedreht hat, bringt diese beiden Bedeutungsebenen souverän zusammen. Zudem führt er die beiden Ermittlerfiguren Karow und Rubin, die sonst oft eher neben- als miteinander agierten, auf völlig kitschfreie Art und Weise zusammen." Wir gaben 8 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Die Tristesse in diesem Berliner "Tatort" war enorm. Immerhin: Einmal umarmten sich Rubin und Karow innig. Geht da was? Wenn ja, dann nicht lange. Denn Rubin-Darstellerin Becker kündigte im Sommer an, nur noch drei bis vier Folgen zu drehen, um dann auszusteigen. Karow-Darsteller Waschke soll dem "Tatort" erhalten bleiben.

Um beide Schauspieler muss man sich keine Sorgen machen, sie sind zur Zeit gut im Geschäft. Waschke wird demnächst bei der dritten Staffel der Netflix-Serie "Dark" mitwirken, Becker ist in der zweiten Staffel von "Babylon Berlin" dabei, die Anfang nächsten Jahres bei Sky läuft und später in der ARD.