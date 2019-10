Krimi-Vote Wie fanden Sie den letzten Flückiger-"Tatort"?

Am Ende schipperte er auf Nimmerwiedersehen auf dem Segelboot der grausam unübersichtlichen Gegenwart davon. Zuvor hatte sich Stefan Gubser als Kommissar Reto Flückiger am Sonntag bei seinem letztem "Tatort" mit Fake-News-Verbreitern und Rüstungslobbyisten rumschlagen müssen; zwischendurch war genug Zeit für Medien- und Gesellschaftskritik à la "Die Wahrheit interessiert Sie doch einen Scheiß, Sie wollen doch nur Klicks und Ihr Ego aufpolieren!"

In unserer Kritik schrieben wir: "Journalisten, Politiker, Waffenhändler - hier sind alle gleichermaßen Schweine und alle irgendwie miteinander verbandelt. Ein 'Tatort', der die Verschwörungstheorien befeuert, die er zu entlarven vorgibt. Und, das ist das Fatale, ein gefundenes Fressen für alle, die der Demokratie überdrüssig sind." Wir gaben 1 von 10 Punkten. Was sagen Sie zu dem Krimi?

Die Rolle des Reto Flückigers hatte Stefan Gubser erstmals 2008 bei einem Gastauftritt im Bodensee-"Tatort" mit Eva Mattes als Klara Blum gespielt. 2011 bekam er dann beim Schweizer "Tatort" in Luzern sein eigenes Revier - für insgesamt 17 Folgen. In 16 davon stand Delia Mayer als Kollegin Liz Ritschard an seiner Seite. In Anspielung auf die letzte Szene in "Manche mögen's heiß" sagte die lesbische Ritschard am Ende der finalen Folge zu Flückiger: "Blöd, dass Du keine Frau bist." Und der antwortete: "Nobody is perfect."

Ab 2020 kommt der Schweizer "Tatort" aus Zürich. Anna Pieri Zuercher spielt dann Kommissarin Isabelle Grandjean und Carol Schuler die Fallanalytikerin Tessa Ott. Schuler ist zur Zeit mit einem extrem starken Auftritt als kurdische Rapperin in der Netflix-Serie "Skylines" zu sehen. Sie und ihre Kollegin bilden allerdings nicht das erste öffentlich-rechtliche TV-Ermittlungsteam in der Finanzmetropole des Nachbarlandes: Im Ersten läuft seit drei Jahren auch schon der "Zürich-Krimi" mit Christian Kohlund.