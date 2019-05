Krimi-Vote Wie fanden Sie den Berliner "Tatort"?

"Ruhestörung, na das ist doch mal wat für das Einsatzpraktikum!" Am Anfang stand ein Routineeinsatz, am Ende lagen zwei Familien in den Ruinen. Denn der Routine-Einsatz, bei dem der Sohn von Kommissarin Rubin im Berlin-"Tatort" mitdurfte, eskalierte grausam. In der Wohnung füllten arabische Gangster ihre Kokstüten ab, eine junge Polizistin wurde erschossen. Der Clan-Krimi wendete sich in ein Cop-Melodram über die familiären Verwüstungen, die der Polizeijob verursacht.

In unserer Besprechung schrieben wir: "Die Dialoge kommen daher wie Backpfeifen, die Charaktere agieren handfest, die Handlung biegt in rasanter Fahrt um die Ecken. Doch irgendwann, und das ist das Problem, werden es bisschen zu viele Ecken. Jeder ist in diesem Berlin mit jedem bekannt, im Plot reiht sich ein unglücklicher Zufall an den anderen." Wir gaben von 6 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Streckenweise fühlte man sich bei diesem Kiez-Krimi mit Gangsterrap-Soundtrack wie in der gefeierten Serie "4 Blocks". Das lag nicht nur an der Musik des "4 Blocks"-Darstellers und Hip-Hop-Künstler Massiv, von dem hier gleich mehrere Tracks liefen, sondern auch an dem Ensemble: Rauand Taleb varierte seine Kleindealer-Rolle aus "4 Blocks", Maryam Zaree, die in der Mafia-Serie die Ehefrau des arabischen Paten spielt, war ein weiteres Mal als Rechtsmedizinerin zu sehen. Zur Zeit laufen die Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel von "4 Blocks".