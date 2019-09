Krimi-Vote Wie fanden Sie den Schrott-"Tatort"?

Am Ende flohen Kommissarin Dorn und Kommissar Lessing im antiken Klapperkastenwagen vor den eigenen Kollegen durch Weimar. Das passte zu diesem "Tatort", in dem auf möglichst skurrile Weise möglichst viele skurrile Schauplätze angefahren wurden. "Die harte Kern" war ein Krimi, in dem Set Designer und Location Scouts offenbar mehr zu sagen hatten als die Drehbuchautoren. Pittoresker Look ging vor schlüssigen Plot.

In unserer Kritik schrieben wir: "Wir können aus diesem Weimar-'Tatort' Dialoge zitieren - die Handlung aber kriegen wir beim besten Willen nicht rekonstruiert. Neben Schrottpressen und Schrotttheatern, so glauben wir uns zu erinnern, spielen auch Geisterbeschwörungen und indische Statuen eine Rolle. Es ist ein großer Schlamassel." Wir gaben 2 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Dass dieser "Tatort" im Vergleich zu anderen Episoden aus Weimar so abfiel, mag auch mit dem Hickhack in Sachen Drehbuch zu tun gehabt haben. Andreas Pflüger und Murmel Clausen, die Stammautoren des Thüringer TV-Reviers, stießen erst kurz vor Drehbeginn dazu, um das offenbar vermurkste Projekt zu retten. Das ist aus unserer Sicht leider nicht geglückt.

Aber es besteht Hoffnung, dass es bei dem einen Ausrutscher bleibt. Der zehnte Weimar-"Tatort" ist bereits abgedreht, handelt vom Mord an der Mutter einer Strickwaren-Dynastie und trägt den Titel "Der letzte Schrey" und stammt komplett aus der Feder von Murmel Clausen.