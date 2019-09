Am Ende des "Tatorts" schaute sich das Unternehmerpaar Lohmann ihr altes Hochzeitsvideo an: Im Hintergrund tönte in dem Film Jennifer Rushs "The Power of Love", im Vordergrund schoss Schützenkönigin Biggi fröhlich mit dem Revolver die aus der Hochzeitsgesellschaft aufsteigenden Luftballons vom Himmel. Zuvor hat das Publikum gesehen, wie die Eheleute ihre kurz vor der Pleite stehende Solar Technology GmbH mit einem fingierten Überfall retten wollten.

Schützenkönigin Biggi hatte dabei einem unerwartet auftauchenden Security-Mann eine Kugel zwischen die Augen geschossen, ein Treffer, der die Ermittler glauben ließ, dass das organisierte Verbrechen in den Mord verwickelt ist. Dieser "Tatort" war ein Krimi zwischen entfesselter Groteske und anrührendem Nostalgiespektakel.

In unserer Kritik schrieben wir: "Das ist ja gerade das Tolle an diesem 'Tatort' aus den erodierten Zonen des deutschen Mittelstandes: dass wir den verzweifelten Achtzigerjahre-Überlebenden abnehmen, dass sie zu allem bereit sind, um ihre Achtzigerjahre-Welt in die Gegenwart zu retten." Wir gaben 9 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Dass dieses ambitionierte Projekt aufging, ist auch dem großartigen Ensemble zu verdanken, das von den Haupt- bis in die Nebenrollen perfekt besetzt war: Katharina Marie Schubert hatte zuvor ja schon als Altenpflegerin im Stuttgart-"Tatort" in einer bewegenden Episodenhauptrolle geglänzt. Friedrich Mücke, der auf sympathisch tapsige Weise einen Möchtegern-Gangster verkörperte, ist nach dem souveränen Ausstieg beim kurzlebigen Problem-"Tatort"-Revier Erfurt regelmäßig in starken Fernsehstücken zu sehen.

Beachtlich, wie die Redaktion des Hessischen Rundfunks immer wieder mit verwegen konzipierten "Tatorten" überrascht. Eine weitere Episode mit Margarita Broich und Wolfram Koch ist bereits fertig, trägt den Titel "Die Guten und die Bösen" und feiert nächste Woche Uraufführung auf dem Filmfest Ludwigshafen. Die im April verstorbene Hannelore Elsner ist darin in einer ihrer letzten Rollen zu sehen.