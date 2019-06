Krimi-Vote Wie fanden Sie den Wiener Polit-"Tatort"?

"Sie hat ein Blutbild wie ein Junkie." Was der Gerichtsmediziner am Anfang des "Tatort" nach der Obduktion andeutete, wurde im Verlauf der Handlung grausame Gewissheit: Die zehnjährige Tochter des Abgeordneten Raoul Ladurner hatte unter Drogeneinfluss den Mord an ihrer Mutter begangen und sich danach selbst in den Bauch gestochen.

Der Krimi rollte den verruchten österreichischen Politikbetrieb als ambitioniert inszenierte Familientragödie auf - inklusive Parallelen zum aktuellen Chaos nach dem Kanzlersturz.

In unserer Kritik schrieben wir: "Auf den ersten Blick scheint der neue Wiener 'Tatort' der Film der Stunde zum Politchaos in Österreich nach dem Strache-Video zu sein. Doch welche Ironie: In seiner kunstbeflissenen Konstruktion wirkt der Krimi seltsam deplatziert vor der aktuellen Kulisse des sich mit fadenscheinigen Selbstinszenierungen und süffigen Selbstdemontagen zerlegenden österreichischen Parteienbetriebs."

Wir gaben 5 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den "Tatort"?

Und wie geht es weiter in Wien? Gerade haben Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ihren 23. gemeinsamen "Tatort" abgedreht. "Pumpen" lautet der Titel, für die Untersuchungen müssen die beiden Ermittler in ein Fitnessstudio, wo offenbar mit verbotenen Substanzen experimentiert wurde. Möglicherweise baut Krassnitzers Eisner ja bei der Recherche vor Ort ein bisschen von den Schnitzel-Pfunden ab, die er sich in der aktuellen Folge auf die Rippen gefuttert hat.

Ein weiterer Österreich-"Tatort" ist schon komplett fertig und wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu sehen sein. Wieder einmal werden Fellner und Eisner als Sonderermittler abberufen, diesmal nach Kärnten. Es geht um die Holzbranche und Umweltaktivisten. Eine Hauptrolle spielt Verena Altenberger, die in diesem Jahr als Nachfolgerin von Matthias Brandt als Kommissarin im Münchner "Polizeiruf 110" einsteigt.