Krimi-Vote Wie fanden Sie den Satanisten-"Tatort"?

Am Ende geht dann tatsächlich der Höllenschlund auf. Die Flammen, die da so bedrohlich flackern, sind allerdings nicht das Höllenfeuer, sondern der Ofen einer Müllverbrennungsanlage. Die junge Satanistin, die Kommissar Bootz während seiner Untersuchungen zu einem mutmaßlichen Ritualmord kennengelernt hatte, wurde gefesselt auf dem Laufband zum Feuer befördert - konnte in letzter Sekunde aber noch gerettet werden. Finale eines Krimis, der kein Motiv aus dem Bilderreservoir des Satanismus-Schockers ungenutzt ließ.

In unserer Kritik schrieben wir: "Schwitzen, schlagen, stöhnen und ein bisschen die Welt erklären - das geht bei aller Sympathie für die sexuellen und spirituellen Selbsterkundungen der Kommissare am Ende dann doch nicht ganz auf." Wir gaben 5 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Der nächste "Tatort" mit Lannert und Bootz ist bereits abgedreht und könnte wieder große Krimikunst werden. Die Folge "Stadt in Angst" handelt von einem Mord auf offener Straße, bei der die Ermittler keinerlei Rückschlüsse auf den Täter ziehen können. Wie findet man einen Mörder, der nur Opfer, aber keinerlei Spuren hinterlässt? Das Buch lieferte Wolfgang Stauch, der auch für den Stuttgarter Ausnahme-"Tatort" über die mörderische Altenpflegerin im Mai dieses Jahres verantwortlich zeichnete.