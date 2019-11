Krimi-Vote Wie fanden Sie den Münster-"Tatort"?

Am Ende war das selbsternannte Genie Karl-Friedrich Boerne ganz kleinlaut. Er ließ sich von einem zerzausten Alten reinlegen und war im aktuellen Fall besessen davon, einen Mann zu überführen, der ihm in Jugendtagen ein Mädchen weggeschnappt hatte. Boerne in bitterer Selbsterkenntnis: "Ich habe mich von einem Tattergreis instrumentalisieren lassen!" Kollege Thiel tröstete: "Tja, kriminelle Energie ist keine Frage des Alters."

Der Münster-"Tatort" am Sonntag war auch eine Reise in Boernes Zeit als nerdiger jugendlicher Streber, als er vergeblich der Tochter eines Lakritzfabrikanten seine Liebe zu erklären versuchte. In unserer Kritik schrieben wir: "Boerne auf der Suche nach der verlorenen Zeit: So wie der Held aus Marcel Prousts Romanzyklus durch den Duft von Madeleines in seine Jugend zurückgeführt wird, sieht sich auch der Professor olfaktorisch zu seinem alten verkorksten Ich gelenkt. Gedächtnis, Geschmack und Geruch hängen auch im Münster-"Tatort" zusammen." Wir gaben 7 von 10 Punkten. Wie fanden Sie die Krimikomödie?

Im Münster-"Tatort" wird ja generell viel mit stimulierenden Substanzen gearbeitet, diesmal kam ein besonders großes Arsenal an Fröhlichmachern zum Einsatz: von Lakritz bis Cola-Rotwein, von Marihuana bis MDMA.

Über Sucht- und Genussstoffe der nächsten Folge ist noch nichts bekannt. Sie trägt den Titel "Väterchen Frost", spielt zur Weihnachtszeit und soll am Sonntag direkt vor Heiligabend ausgestrahlt werden. Es wird in diesem Jahr dann der dritte "Tatort" mit Boerne und Thiel sein. Die Ballung von Krimis des Münster-Teams zum Jahresende liegt daran, dass 2018 nur eine Folge mit ihm zu sehen gewesen ist.