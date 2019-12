Krimi-Vote Wie fanden Sie den Afrika-"Tatort"?

Die Beatmungsgeräte der Stasi-Greisen röhren noch. Im "Tatort" aus München über alte DDR-Verbrechen und aktuelle Drogenkriminalität spielte Hark Bohm als einstiger Ost-Geheimdienstler unter der Atemmaske sein manipulatives kriminelles Spiel aus alten Tagen. Sein Abgang war trocken: "Auf Rente ist geschissen, geh zu deiner Frau Heiner!", sagte er am Ende zu einem Kumpanen aus alten Tagen und schoss sich in den Kopf.

In unserer Kritik schrieben wir: "In diesem 'Tatort' werden die globalen Drogengeschäfte von heute mit den DDR-Machenschaften von einst verbunden. 'Normannenkraut' wird die toxische Substanz genannt, die hier für Schrecken sorgt - in Anspielung auf den einstigen Stasi-Sitz in der Berliner Normannenstraße, wo man bis in die Achtzigerjahre mit Giften aus afrikanischen Bruderstaaten experimentierte. Eine krasse Krimikonstruktion - die grausamen Verstrickungen der HVA und Stasi in Angola oder Mosambik hat die Spionage-Serie 'Deutschland 86' allerdings schon schlüssiger thematisiert." Wir gaben 4 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Schon in vier Wochen läuft der nächste "Tatort" mit Batic und Leitmayr. "Unklare Lage" ist der Titel der Folge, die München im Ausnahmezustand zeigt: Die Ermittler müssen nicht nur einen Scharfschützen suchen, sondern auch gegen Spekulationen und Gerüchte ankämpfen, die rasend schnell über die sozialen Netzwerke verbreitet werden. Die Polizisten sind hier, das ist neu im Sonntagskrimi, auch Getriebene einer digitalen Alternativwirklichkeit.