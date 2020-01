Krimi-Vote Wie fanden Sie Schweigers Comeback-"Tatort"?

Überlebt hat er, der Rest ist offen. Am Ende des "Tatort"-Comebacks von Til Schweiger als Nick Tschiller am Sonntag gab der gebrochene Held zu, dass da noch eine Menge an ihm zu reparieren sei. "Gefühle und so." Während der Kollege Gümer in der Hamburger Hafen City Pädo-Kriminelle dingfest zu machen versuchte, kümmerte sich Tschiller auf der herbstlich in Szene gesetzten Nordseeinsel Neuwerk um einen linksradikalen Punk mit Verbindungen ins Drogenmilieu. Ein extrem hemdsärmelig zusammengekloppter Plot - der aber einen schönen Kontrast fand in der ungeübten Melancholie seines Hauptprotagonisten.

In unserer Kritik schrieben wir: "Da ist also noch viel zu tun bei Tschiller. Aber er bemüht sich doch auch redlich. Gebt dem Mann jetzt bitte seine Pistole zurück." Wir gaben 6 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Tschiller-Krimi?

Vertraglich geregelt ist, dass noch mindestens zwei "Tatorte" mit Schweiger kommen. Bislang ist aber noch nichts entwickelt, wahrscheinlich wollen Schweiger und die für seinen "Tatort" verantwortliche ARD-Anstalt, der NDR, noch warten, wie das Publikum den neuen, zaghaft reflektierenden Tschiller aufnimmt.

Nur eins ist klar: Am 23. Januar startet Schweigers "Die Hochzeit" im Kino, hier inszeniert er sich selbst an der Seite von wohlgesonnen Sidekicks wie Milan Peschel und Samuel Finzi. Der Film ist die Fortsetzung des Fifty-Something-Buddy-Klamauks "Klassentreffen 1.0".