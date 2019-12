Krimi-Vote Wie fanden Sie den Suff-"Tatort"?

"Der Winter gehört bei mir den Russen, der Frühling naturellement den Franzosen, und Sommerzeit ist certamente Italienerzeit", erläuterte Boerne seinem Kollegen und Nachbarn Thiel, als sich dieser über die Schellack-Platten mit russischen Opernsängen beschwert, die der Professor in seiner Wohnung in voller Lautstärke abspielte. Nichts gegen die immer winterfrostige russische Seele, aber wie diese hier in einen windschiefen Weihnachtsplot gebaut wurde, war selbst nach Klamauk-Logik abstrus. So verliebte sich Boernes und Thiels russische Kollegin Krusenstern in ihren russischen Entführer - der Alkohol machte es angeblich möglich.

In unserer Kritik schrieben wir: "Ein Absturz-'Tatort'. Ein 'Tatort'-Absturz. Oder wie Kommissarin Krusenstern vielleicht sagen würde: Nach einer halben Flasche Wodka verstehen Sie den auch." Wir gaben 2 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Gerade für die tolle Schauspielerin Friederike Kempter ("Oh Boy") war der Suff-"Tatort" ein Problem. Die Krusenstern-Darstellerin hat einen besseren Plot verdient. Gleich am Neujahrstag sehen wir sie in einem weiteren "Tatort", dann ist Kempter in einer Episode der Kollegen aus Dortmund zu sehen - sie bleibt für diesen Gastauftritt in ihrer Rolle der Kommissarin Krusenstern.

Eine weitere Besonderheit: Der Dortmund-"Tatort" entstand in Improvisation. Regie führte Jan Gregor Schütte, der für den WDR bereits in Komödien wie "Speed Dating für Senioren" oder "Wellness für Paare" seine Darsteller im freien Spiel filmte.