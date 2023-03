In unserer Kritik schrieben wir: »Trotz unvermeidlicher Anspielungen auf die Klimadebatte: Die Didaktik ist bei diesem fast schon tagespolitisch aufgeladenen ›Tatort‹ erstaunlich zurückgefahren, manchmal blitzt dafür eine schöne Ironie auf. Statt das große politische Tableau ins Visier zu nehmen, schaut das Drehbuchduo Eva und Volker A. Zahn auf die kleinen Verwüstungen im Zwischenmenschlichen. (...) Regisseur Torsten C. Fischer hatte zuletzt den Köln-›Tatort‹ über abgehalferte Schauspieler in Szene gesetzt, wo er den Tathergang in einer verblüffend geschrieben und geschnittenen Rückblende nachzeichnete. Dieses kleine Kunststück versucht er nun zu wiederholen - leider mit weniger Erfolg. Bild und Dialog greifen in diesen zentralen Szenen einfach nicht recht ineinander, Abläufe werden wieder und wieder nacherzählt, ohne dass sich daraus überraschende Wendungen ergeben. Trotz des anfänglich so sanften und beschwingten Angangs an das Lützerath-Thema kommen die Zombies in Bullerbü im Abgang arg steif daher.«