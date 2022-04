»Und ich hab geweint vor Glück.« So schildert der Mörder am Ende seiner Ehefrau, wie er als junger Mann sein erstes Opfer tötete. Er tat das mit einem Jägerhandgriff, so wie er ihn bei seinem dominanten Vater gelernt hatte.

Der Kieler »Tatort« handelte von einem Verbrechen, das über 50 Jahre zuvor in der Hippie-Ära begangen worden war. Damals war die Freundin von Borowski, mit der er zum Jimi-Hendrix-Konzert auf Fehmarn trampen wollte, entführt, vergewaltigt und erstochen worden. So führte der Fall von den letzten verregneten Flowerpower-Tagen in den düsteren deutschen Eichenwald, in dem das Opfer neben anderen vergraben lag.

In unserer Kritik schrieben wir: »Es ist zwar eine wunderbare Lösung, dass der junge Borowski von Axel Milbergs Sohn August verkörpert wird – streng genommen jedoch müsste die Filmfigur Borowski, wenn sie denn vor 52 Jahren 14 Jahre alt war, jetzt bereits in Rente sein, oder spätestens nach diesem Fall in Rente gehen. Aber das wäre doch auch irgendwie schade, weil die Episode dieser Konstruktionsschwäche zum Trotz noch einmal die Stärken des Kieler ›Tatorts‹ zeigt. Psychologisch und visuell ist ›Borowski und der Schatten des Mondes‹ nach einigen halbgaren Produktionen endlich wieder eine bessere Folge geworden. Highsein, Freisein ist hier nicht so das Thema, stattdessen geht es wieder mal schnurstracks und einigermaßen plausibel in die düsteren Obsessionen eines Verdächtigen hinab.«