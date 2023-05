Milberg hat angekündigt, dass er zu 2025 aus dem »Tatort« ausscheiden wird. Bis dahin werden aber noch einige neue Folgen mit ihm zu sehen sein. Eine weitere wurde bereits im letzten Jahr abgedreht. Sie trägt den Titel »Borowski und das unschuldige Kind von Wacken« und entstand parallel zum letzten Wacken Open Air - das Finale soll sogar inmitten des von 80.000 Heavy-Metal-Fans besuchten Festivals spielen. Der Fall wird in der zweiten Hälfte des Jahres gesendet.

Schon diese Woche ist Axel Milberg in der ARD-Produktion »Meine Freundin Volker« zu sehen, in der er eine Drag Queen aus Hamburg-St.-Pauli verkörpert. Der Film ist ab Mittwoch in der Mediathek abrufbar und läuft am 17. Mai um 20.15 Uhr in der linearen Ausstrahlung im Ersten.