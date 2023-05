In unserer Kritik schrieben wir: »Der Generationenkrimi ist in der Inszenierung stilbewusst angegangen: Am Ende gibt es ein Finale, das wie ein Showdown in einem Arthouse-Thriller von Brian De Palma angelegt ist: Regen, Zeitlupe, Gewalt. Und schnittige Splitscreens sollen zeigen, wie die Mitglieder der Familie aneinander vorbeileben. Doch ach, der regnerische Showdown vermatscht, und die Splitscreens können das Versprechen auf Enthüllungen bis auf ein paar wenige Ausnahmen nicht einhalten. Gerne hätte man mehr über die Lügenkonstrukte erfahren, mit denen die Eltern ihr letztlich dysfunktionales und totes Beziehungsarrangement am Laufen halten. Noch enttäuschender ist es, dass trotz des universal anmutenden Titels ›Das geheime Leben unserer Kinder‹ wenig über die ins Visier genommene Generation Z erzählt (...) Ein bisschen tiefer hätte man für dieses Patchwork-Familiengrab schon graben können.«