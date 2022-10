Am Ende springt der Psychiater namens Dr. Sittsam in schwarzer Mönchskutte auf die Ermittler zu. Der Mann hatte sich so sehr mit Patienten beschäftigt, die glaubten, der Teufel sei in sie gefahren, dass er sich selbst für besessen hielt. Glaube schlägt Ratio – das war die Grunderkenntnis des »Tatorts«, in dem Fellner (Adele Neuhauser) und Eisner (Harald Krassnitzer) nach dem Mord an einem Priester mit Exorzisten und Satanisten konfrontiert wurden.