»Die Regeln in mafiösen Strukturen sind fast immer gleich, überall auf der Welt, in allen Kulturen. Alles basiert auf Vertrauen, Respekt, Ehre, Stärke und Angst. Macho-Bullshit. Dumm. Aber verlässlich.« So hieß es einmal am Anfang dieses Gangster-Epos, das von einem verdeckten Ermittler im Milieu eines türkischen Clans erzählte, der sich in diese eben immer gleiche Struktur einschleuste.