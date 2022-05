Ist der BER-Flughafen in Mafia-Hand? Auf dem Gelände des Airports, dessen unrühmliche Geschichte auch schon im ersten »Tatort« mit dem Ermittlungsduo Rubin/Karow vor sieben Jahren thematisiert wurde, wimmelte es von Handlangern der russischen Gangster, die am Ende Jagd auf Rubin, Karow und ihre Zeugin machten.

Jedes Hindernis in diesem sehr langen Flucht-Parcours wurde zur Steigerung der Melodramatik genutzt. Ein letzter Blick im Tunnel, ein letzter Kuss vor dem Flieger: So wurde der Abschied von Meret Becker als Nina Rubin effekt- und affektgeladen bis zum Äußersten ausgereizt. Schließlich schrie Karow seinen Schmerz in den Himmel über Berlin , als er die tote Rubin, die dann wohl doch mehr als eine Kollegin war, in den Armen hielt.

In unserer Rezension schrieben wir: »Als Mafiathriller bleibt der Krimi irgendwann in der exquisit fotografierten Hochglanzgewalt stecken. Und als Abschiedsgruß an die scheidende Kommissarin dreht er vor Rührung dann doch einige Schleifen zu viel. (...) Am Ende kommt es in den tempo- und hindernistechnisch abstrus zugespitzten Fluchtszenen zu immer neuen bedeutungsschwangeren Finalmomenten, die man weniger und weniger glaubt. Letzte Blicke, letzte Küsse, Sie wissen schon. Da ist man doch sehr erschöpft, als am Ende die unbedingt verdienten Abschiedstränen für Meret Becker fließen.«

Wir gaben 6 von 10 Punkten. Wie hat Ihnen der Krimi gefallen?