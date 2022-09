In unserer Kritik schrieben wir: »In vielerlei Hinsicht fühlt man sich an Claude Chabrols Klassiker ›Vor Einbruch der Nacht‹ erinnert. Auch hier folgen wir dem Täter durch sein von Ritualen bestimmten bürgerliches Leben, das trotz aller äußerer und innerer Erschütterung wie am Schnürchen läuft. (...) Während der Anwalt immer ungeschickter und ausgelaugter seine Schuld zu verschleiern sucht, übernimmt die kurz vor der Niederkunft stehende Ehefrau genervt die Initiative. Noch wenige Stunden bevor es in den Kreißsaal geht, stößt sie den Mann vom Krankenhaustelefon im martialischen schwäbischen Singsang zurecht, dass er sich jetzt gefälligst zusammenzureißen hat, um der immer härter nachfragenden Polizei mit Lügen Paroli zu bieten. Es gehe immerhin um ihre Ehe und ihre Kinder. So kriminell kann Familiensinn sein.«