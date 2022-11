In unserer Kritik schrieben wir: »Hauptdarstellerin Hagmeister hält selbst in unspektakulären Momenten ein solch hohes Energielevel, dass wir automatisch in ihr undurchschaubares Leben gezogen werden; mit ihr über die leere Tanzfläche auf dem Betriebsfest treiben, wo sie einsam zu The Cure abtaucht, oder durch die Gärtnerei der Schwiegermutter, wo sie beschimpft wird. Das Problem: Sie bleibt uns bei allen Empathiebemühungen fremd wie den Breisgauer Gemüsebauern und Kleinstadtbürokraten (...) Am Ende gibt es eine wahnsinnig gut gebaute und inszenierte Enthüllungspassage, ein bürgerliches Powerspiel – in der die weibliche Hauptfigur aber auf einmal nur eine Nebenrolle hat. ›Sandra bleibt Sandra.‹ Eine Projektion, eine Leerstelle, ein Rätsel. Wir wären ihr gerne ein bisschen näher gekommen.«