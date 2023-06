Lannert war im Verlauf der Ermittlungen unter Drogen gesetzt worden und trieb deshalb allerlei Schabernack, und Bootz versuchte den Kollegen vor sich selbst schützen, geriet mit ihm im Laufe der Nacht aber nur in immer brenzligere Situationen. Am Ende sahen sie sich in einem Schweine-Verschlag gefangen und mussten sich davor fürchten, von einem der im Schwabenland gezüchteten Tiger gefressen zu werden. Raubtierfütterung in Stuttgart - Netflix' »Tiger King« lässt grüßen.