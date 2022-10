»Die Rache an der Welt« war der 30. Fall mit Maria Furtwängler als Kommissarin Charlotte Lindholm in 20 Jahren. Aus Anlass des Jubiläums hat die ARD noch mal eine ganze Reihe von alten Lindholm-»Tatorten« in die Mediathek gestellt. Und zur Feier zeigt der für die Produktion verantwortliche NDR am Dienstag um 22 Uhr in seinem dritten Programm die Folge »Der Fall Holdt« aus dem Jahr 2017.