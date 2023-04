Liv, allein zu Haus. Nach dem Mord an einem Hafenarbeiter ermittelte Kommissarin Moormann (Jasna Fritzi Bauer) solo in ihrer alten Heimatstadt Bremerhaven. Das angestammte Revier-Kollegium, bestehend aus Linda Selb und Mads Andersen, schaltete sich fast ausschließlich über Computer und Handy von Auslandseinsätzen in die aktuellen Untersuchungen.