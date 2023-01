Am Ende kam der Bart ab. In der Trauer um seine ermordete Kollegin Bönisch hatte Kommissar Faber ihn die letzten zwölf Monate einfach sprießen lassen. Nun ließ sich der Ermittler die Zotteln von einem alteingesessenen Friseur (anrührend: Andreas Schröders), den er zuvor als Mörder überführt hatte, im »aufgewerteten« Dortmunder Kreuzviertel abrasieren. In dem Quartier wohnten früher die Zechenarbeiter, heute ziehen in die begehrten Altbauten vermehrt Besserverdienende ein.