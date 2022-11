Die italienische Mafia war in diesem »Tatort« mit der Restaurierung von Statuen für das neobarocke Anwesen beschäftigt. Die böse Energie ging hier eher von einem Anwaltspärchen aus, das sich in die Geschäfte des Clans verstrickt hatte - und nun samt zusammengegaunertem Kapital nach Guatemala abhauen wollten. Die Erzählanordnung war raffiniert und gegen alle Erwartungen aufgebaut – am Ende aber zog sich der Subplot einer Entführung ziemlich in die Länge.