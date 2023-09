In der Rolle des rechten Verschwörers brillierte in diesem »Tatort« Godehard Giese, der in seinen Episodenrollen jeden Sonntagskrimi veredelt. Am 16. Oktober ist der Schauspieler bereits in einem weiteren TV-Krimi zu sehen: Neben Nina Kunzendorf spielt er in der ZDF-Produktion »Das Mädchen von früher«, in dem es um ein Verbrechen geht, das in die Zeit der Wende zurückführt.