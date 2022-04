Das modische Schlagwort der toxischen Männlichkeit wirkt im Zusammenhang mit ihm wie ein Euphemismus: Uwe Preuss spielte am Sonntag im »Tatort« einen Berufsschullehrer, der seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern vorspielte, er sei an Blutkrebs erkrankt und habe nur noch wenige Wochen zu leben – um aus diesem Lügenszenario heraus den Mord an seiner insgeheim verhassten Frau zu planen. Anschließend zerlegte er die Leiche seines Opfers und löste die Reste in Säure auf.

Hatte die Frau doch die Frechheit besessen, die kleine Erbschaft, die sie bekommen hatte, in die Miete einer Stadtwohnung fern vom Einfamilienheim im Frankfurter Vorort zu investieren, um noch mal an die Uni zu gehen. Später, als die Tat aufzufliegen begann, erklärte der Mann seiner Tochter die Gründe so trocken, als versuchte er ihr eine Scheidung zu erklären und keinen kühl kalkulierten Auslöschungsfeldzug: »Ich hätte Karriere machen können. Und jetzt will sie noch mal studieren; ausgerechnet sie! In ihrem Alter! Literaturwissenschaften, lächerlich!«

Preuss, der sonst den lakonisch-korrekten Morddezernatsleiter im Rostocker »Polizeiruf« verkörpert, spielte seinen Mörder mit doppelbödiger Grandezza. Er sprach leise über die angebliche tödliche Leukämie und setzte dabei eine Miene wie das Leiden Christi auf. Der beleidigte Mann, ein Sicherheitsrisiko für die ganze Familie. Frauenhass hinter freundlicher Fassade »Finsternis«, so der Titel dieses »Tatorts«, war ein Femizid-Thrilller, der durch seine leicht irrlichternde Erzählweise am Anfang das große Thema eher wie nebenbei ins Visier nahm – die tiefe Misogynie verbarg sich hier hinter der Fassade des selbstlosen, verständnisvollen und bemitleidenswerten Familienmenschen. Der Film wirkte wie das Gender-bewusste Update eines Thrillers von Claude Chabrol, wo sich im kultivierten bürgerlichen Milieu archaische Gewaltfantasien Bahn brechen. »Der Schlachter 2.0« sozusagen. Hätte man das Osterwochenende im Kreise der lieben oder auch nicht so lieben Familie besser abschließen können?

In unserer Kritik schrieben wir: »Abwarten und Galle spucken: Dieses bürgerliche Trauerspiel entwickelt seine ganze perfide Pracht erst auf den letzten Metern.« Wir gaben 8 von 10 Punkten. Was ist Ihre Meinung über den Krimi?

Der Star dieses »Tatorts« war zweifellos Uwe Preuss, der nach all den knorrigen Cop-, Stasi und Politiker-Figuren der letzten Jahre eine ganz neue Facette seiner Schauspielkunst zum Leuchten brachte. Gleich nächstes Wochenende ist er wieder in seiner Paraderolle als Kriminalhauptkommissar Henning Röder im NDR-»Polizeiruf« zu sehen. Es wird die erste Folge ohne Charly Hübner sein, der nach zehn Jahren als Kommissar Bukow seinen Dienst quittiert hat . An Hübners Stelle wird jetzt neben der verbleibenden Anneke Kim Sarnau die Schauspielerin Lina Beckmann auftreten – sie ist die Ehefrau von Hübner. Und wie im »Tatort« aus Frankfurt wird es auch im »Polizeiruf« um Familienväter gehen, die sich von Frau und Kindern überfordert und vom Leben betrogen fühlen.