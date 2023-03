In unserer Kritik schrieben wir: »Letztlich verschwindet das Ensemblespiel hinter dem raumfüllenden Greinen, Toben und Beißen von Hackl. Der Berliner Schauspieler Burghart Klaußner verkörpert ihn als bayerischen Wutbürger mit Seppelhut und Pitbullkiefer. Die Performance als körperlicher Gewaltakt: Bei seiner zwischenzeitlichen Festsetzung wird Klaußners Hackl von zwei Polizisten eine Plastik-Halskrause angelegt, so wie sie auch Hunde zum Schutz und Selbstschutz tragen müssen. Man kennt das auch aus Psychokiller-Thrillern. Das Problem ist, dass wir nicht schlau daraus werden, was Hackl, diesen Hannibal Lecter vom Hasenbergl, eigentlich so wütend macht.«