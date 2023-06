»Hochamt für Toni« war der neunte »Tatort« des Teams aus Franken. Der zehnte ist bereits in Vorbereitung. Regie soll dann wieder Max Färberböck führen, der bereits einige der interessantesten Folgen mit Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel gedreht hat, etwa »Der Himmel ist ein Platz auf Erden«. Wer noch mehr von Hinrichs sehen will, kann sich die neue Folge vom »Browser Ballett« in der ZDF-Mediathek anschauen. Da gibt der Tausendsassa eine Parodie auf den Talkmaster Markus Lanz.