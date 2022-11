In unserer Kritik schrieben wir: »Einer der Menschen, die sich da so heillos in die sogenannten Verschwörungstheorien verstrickt hat, ist ein Familienvater, dessen Tochter seit vielen Jahren als vermisst gilt. Die Ermittlungs-Plot führt recht schnell auf seine Spur. Hans Löw (»Tatort: Lass den Mond am Himmel stehen«) entblättert in einer weiteren grandiosen Episodenhauptrolle für den »Tatort« klug den kranken Kern des Charakters: Hier ist ein Mann, der mit mangelnder Impulskontrolle und massivem Narzissmus erst seine eigene Familie zerlegt hat, um dann in Fake-News die Erklärung für die selbst verursachte soziale Katastrophe zu finden. Der gekränkte Mann als militanter Arm der Verschwörungsmystik.«