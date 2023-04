In unserer Kritik schrieben wir: »Auch die abstrus erscheinenden Handlungsmomente bestechen meist, weil sie im Detail genau sind. Man nehme nur die Szene, in der Faber in die Wohnung der trauernden Opferfamilie trampeln will und Pawlak ihn erstmal zum Schuheausziehen anhält. Allerdings hält das Wimmelbild mit Wrack zum Ende hin nicht ganz den hohen Erwartungen stand, das er mit dem ambitionierten Kamerathema am Anfang geweckt hat; da war zum Beispiel schon ein Berliner ›Tatort‹ über die Überwachung des öffentlichen Raums vor zehn Jahren weiter. Beim neuen Dortmunder ›Tatort‹ geht im Flackern der Kamerabilder, Träne unter dem Auge hin oder her, zwischenzeitlich schlicht der emotionale Fokus verloren.«