In unserer Kritik schrieben wir: »Das letzte Chauvi-Scharmützel, so könnte man diese Folge des Münster-›Tatorts‹ bezeichnen, der ja im ARD-Verbund als Rückzugsort betont unkorrekter, bockiger Kerligkeit gilt. Geschrieben und inszeniert wurde er von zwei Frauen (Buch: Regine Bielefeldt, Regie: Michaela Kezele). Nun ist da hübsch Reibung drin. Es ist schon ein kleines Vergnügen, dabei zuzusehen, wie sich Boerne auf verlorenem Posten in Mansplaining-Monologe schraubt, während sich Proll Thiel an sprachlicher Sensibilität versucht. Wie ein Schlachter, der japanische Papierblumen faltet.«