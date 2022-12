Am Ende waren sie dann doch wieder Freunde: Bei einem Krimidinner, das um einen Mordfall auf einem englischen Anwesen im Jahr 1922 herumgebaut war, mussten Batic und Leitmayr alte angelsächsische Versionen ihrer selbst spielen. Doch als Inspector Francis Lightmyer und Detective Constable Ivor Partridge bekamen sich die beiden immer wieder in die Haare, da es auf persönlicher Ebene kriselte: Batic hatte sich hinter dem Rücken des anderen erkundigt, ob er in Rente gehen könnte. Das empfand Leitmayr als Verbrauchensbruch und so stänkerte er unter seinem Inspector-Schnauzer unentwegt gegen den anderen, bis dieser drohte: »Wenn das so weitergeht, ist noch früher Schluss.«