In privaten Belangen ist er nicht so ein Held: Die Ermittlungen zu einem Hotelmord führten Kommissar Murot (Ulrich Tukur) in die eigene Vergangenheit zurück. Eine der Hauptverdächtigen in dem Fall entpuppte sich als die Tochter jener Frau, die er bei einem Urlaub vor mehr als drei Jahrzehnten am Mittelmeer verlassen hatte. Da wurden die Untersuchungen zur Untersuchung der eigenen emotionalen Unzulänglichkeit.