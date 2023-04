In unserer Kritik schrieben wir: »Die dramatische Entfesselung läuft über einen Polizeischüler, der seinem verachteten Polizistenvater eins auswischen will, und jeder ist hier irgendwie mit jedem verbandelt. Das gibt dem als großes Polittableau angelegten ›Tatort‹ zuweilen die Anmutung eines ›SOKO‹-Krimis. (...) Informationen werden auf verlassenen Industrieanlagen übergeben, Waffen lagern in düsteren Kellern, Morde begeht man in Abbruchhäusern. In der 08/15-Krimikulisse fällt das Mitfiebern schwer. Im guten Sinne verstörend ist lediglich die Andeutung gegen Ende, dass die Handlung in den nächsten Folgen noch tiefer in die mögliche rechte Unterwanderung der Republik geht. Der Staat in Gefahr, das könnte ein starkes festes Thema für den Hauptstadt-»Tatort« werden. In Zukunft dann aber bitte mit mehr Berlin im Bild.«