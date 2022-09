In unserer Kritik schrieben wir : »Eigentlich liegt in dem Stoff ein dringlicher gesellschaftlicher Diskurs: Wie viel Gewinn darf ein Pharma-Konzern einstreichen, wenn er zuvor bei der schwierigen Entwicklung eines Medikaments finanziell voll ins Risiko gegangen ist? Spätestens seit den Covid-19-Impfstoffen sind die astronomischen Gewinnspannen von Pharmakonzernen ja ein Thema, mit dem die meisten Menschen als Impfstoffnutzer konfrontiert sind. Aber die ›Tatort‹-Folge sediert in ihrer öden Eindeutigkeit eher, als dass sie zu einer Diskussion inspiriert. (…) Es wäre viel ergiebiger gewesen, diese Frage anhand eines sympathisch anmutenden Weltrang-Unternehmens wie Biontech durchzuspielen, dessen Gründerpaar mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt , als anhand eines Todesstern-artig ins Bild gesetzten Konzerns, deren Manager in schwarzen Luxuslimousinen ihren Geschäften nachgehen.«